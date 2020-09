VfB Stuttgart Pablo Maffeo wird an Aufsteiger SD Huesca verliehen

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Verteidiger Pablo Maffeo für eine Saison und mit anschließender Kaufoption an Spaniens Erstliga-Aufsteiger SD Huesca verliehen. Vergangene Spielzeit hatte der VfB den 23-Jährigen bereits an den FC Girona ausgeliehen. Weil der den Aufstieg in die Primera Division verpasste, verfiel aber seine Kaufpflicht für Maffeo.