VfB Stuttgart Orel Mangala macht sich fit für Frankfurt

Orel Mangala steht wieder voll im Saft

Doch die aktuell gute Nachricht lautet: Orel Mangala ist inzwischen wieder fit, er konnte auch am Training der VfB-Profis an diesem Dienstagnachmittag voll teilnehmen. Für einen Einsatz des schmerzlich vermissten Sechsers, der in Stuttgart trotz seines mit 23 Jahren noch jungen Alters bereits zur Führungskraft gereift ist, sieht es mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel des VfB nach der Länderspielpause am Sonntag, 12. September (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt also sehr gut aus. Geht weiterhin alles gut, steht das Comeback von Mangala also dicht bevor.