VfB Stuttgart Omar Marmoush wieder zurück im Training

Welche Rolle er nun bei seinem Verein einnimmt, werden die kommenden Wochen zeigen. Durch die Neuverpflichtung von Tiago Tomás verfügt Matarazzo wieder über mehr Optionen im Angriff. Der Tabellenvorletzte aus Stuttgart tritt am Samstag daheim gegen den VfL Bochum an (15.30 Uhr/Liveticker). Ob Marmoush wirklich spielfit ist und im Kader stehen wird, darüber wird der Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag Auskunft geben.