VfB Stuttgart Noch ein Youngster fürs Mittelfeld?

Aufgrund der aktuellen Personalsorgen blickt Sportdirektor Sven Mislintat vor dem Pflichtspielstart noch einmal genauer auf den Transfermarkt – und hat als ausgewiesener Frankreich-Experte Enzo Millot ins Visier genommen. Da dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, würde der Linksfuß vergleichsweise überschaubare 1,5 Millionen Euro kosten. Was ziemlich exakt jenem Betrag entspricht, den Mislintat in seinem Transferbudget noch übrig hat. Ein gutes Geschäft also, bei dem man nichts falsch machen kann?