VfB Stuttgart Nikolas Nartey vor Leihe zum Hamburger SV

Für den VfB hat Nartey allerdings noch kein Punktspiel absolviert. So war der Sechser zunächst in der Saison 2019/20 an den Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehen, es folgte in der Vorsaison eine Leihe zum SV Sandhausen. Folgt nun der zeitlich befristete Transfer zum HSV? Den Hanseaten wird darüber hinaus auch Interesse an einem weiteren VfB-Spieler nachgesagt: So ist es längst kein Geheimnis mehr, dass Tim Walter auch große Stücke auf Erik Thommy hält.