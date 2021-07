VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez wechselt zum AC Florenz

„Aus sportlicher Hinsicht hätten wir Nico natürlich gerne noch länger im VfB Trikot gesehen“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat in der Stellungnahme des Clubs. Jedoch müsse in der Coronazeit ganz besonders an das Wirtschaftliche gedacht werden, so Mislintat: „Durch den Transfer erzielen wir wichtige Einnahmen für den VfB und haben dem Wechsel deshalb zugestimmt.“