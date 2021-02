VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez beziffert Chance auf Verbleib auf 50 Prozent

Stuttgart - Der umworbene Stürmer Nicólas González vom VfB Stuttgart hat über seine Zukunft nach dieser Bundesliga-Saison noch keine Entscheidung getroffen. „Ich gebe alles für den VfB und bin hier happy“, sagte der Argentinier der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Aber ich will irgendwann auf die nächste Stufe, vorankommen. Ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch in Stuttgart spiele, auf 50:50 beziffern.“