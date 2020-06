VfB Stuttgart Mario Gomez feiert Aufstieg – und verkündet Karriereende

Am VfB-Aufstieg hatte es angesichts von drei Punkten und elf Toren Vorsprung auf den Tabellendritten aus Heidenheim schon vor dem Abschluss keinen ernsthaften Zweifel mehr gegeben. Nicht viel mehr als ein weiterer Schönheitsfehler ist daher die Niederlage am letzten Spieltag, der noch einmal eindrucksvoll die Schwäche der VfB-Konkurrenz verdeutlicht: Heidenheim erreichte trotz einer 0:3-Niederlage bei Meister Arminia­ Bielefeld die Relegationsspiele gegen Werder Bremen, weil es dem Hamburger SV nicht gelang, gegen den SV Sandhausen auf eigenem Platz wenigstens einen Punkt zu holen. Die Hanseaten blamierten­ sich beim 1:5 noch einmal bis auf die Knochen – und müssen nun ein drittes Jahr in der zweiten Liga bleiben.

Die vielen Niederlagen sind erst einmal vergessen

Dem VfB hingegen ist auch diesmal der sofortige Wiederaufstieg gelungen, wie vor drei Jahren und trotz aller zwischenzeitlichen Probleme. Eine ausführliche Analyse dieser so wechselhaften Saison soll folgen – vergessen sind aber zumindest an diesem Tag die vier Niederlagen gegen die Underdogs von Holstein Kiel und dem SV Wehen Wiesbaden, die Derby-Schmach in Karlsruhe oder der Trainerwechsel, der auch in dieser Spielzeit nötig war.

Vor drei Jahren war es Hannes Wolf gewesen­, der den VfB zurück in die Bundesliga geführt hatte, jetzt ist es Pellegrino Matarazzo. „Wir haben Höhen und Tiefen erlebt und sind immer wieder aufgestanden. Alle haben immer daran geglaubt, dass wir unser Ziel erreichen können. Ich denke, das war entscheidend“, sagt der VfB-Coach und ist „sehr stolz auf diese Truppe“. Mit den beiden Kantersiegen gegen den SV Sandhausen (5:1) und beim 1. FC Nürnberg (6:0) hatte er seine Mannschaft gerade noch rechtzeitig auf Bundesligakurs gebracht – und konnte somit Mario Gomez mit einem Platz in der Startelf verabschieden.

Gomez trifft noch einmal in echter Torjägermanier

Was alle gehofft hatten, geschah kurz vor der Pause: Mit einem Ausfallschritt traf der frühere Nationalspieler zum zwischenzeitlichen 1:1. Zuvor hatte Serdan Dursun (32.) die Gäste in Führung gebracht­, nach der Pause trafen Matthias Bader (53.) und Tobias Kempe (88.) für den Tabellenfünften, der nach der Gelb-Roten Karte für Victor Palsson von der 67. Minute an mit zehn Mann auskommen musste.

Wehmut kommt am Ende der Ära Gomez­ auch bei Thomas Hitzlsperger auf: „Mario ist ein überragender Stürmer und ein überragender Typ. Ich bin sehr froh, dass er so eng mit dem VfB verbunden ist. Wir werden ihn hoffentlich bald wiedersehen.“ Welche Pläne Gomez für die nächste Zeit hat, ist unklar – gewiss hingegen ist, dass der VfB wieder in der Bundesliga mitspielen darf.

Die Fans feiern den Aufstieg vor dem Stadion

Vergessen ist daher zumindest vorübergehend auch der VfB-Appell an den eigenen Anhang, nicht zum Stadion zu kommen. Auf dem Umlauf der Haupttribüne lassen sich die Spieler von jenen Fans feiern, die trotz aller Corona-Auflagen nicht darauf verzichten wollten, der Mannschaft möglichst nahe zu sein. Natürlich ist es auch dort Mario Gomez, der im Mittelpunkt steht. Am Abend dann die Party im Amici in der Stuttgarter Innenstadt, bei der es viele Gründe zum Feiern gibt: Gomez gibt seinen Ausstand, der VfB ist zurück in der Fußball-Bundesliga – und am nächsten Morgen haben alle frei.