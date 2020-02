VfB Stuttgart Marcin Kaminski – wie ein Kind im Bonbonladen

Jetzt steht die Ampel auf Grün. Geht es nach Kaminski, ist er bereits für die Auswärtspartie am Samstag (13 Uhr) beim Tabellensechsten Greuther Fürth eine Option für den Kader. „Ich werde alles tun, um dem Trainer bei der Nominierung Kopfschmerzen zu bereiten“, sagt Marcin Kaminski mit Blick auf die kommenden Wochen. Elf Spieltage stehen in der zweiten Liga bis zum Saisonfinale am 17. Mai noch aus. Und natürlich hat auch Kaminski mitbekommen, dass es beim VfB gerade in der Defensive erheblich besser läuft als noch in der Vorrunde.

Gerade mal ein Gegentor hat das Team seit der Winterpause unter Trainer Matarazzo zugelassen. Das System mit einer Dreierkette und der davor gelagerten Doppelsechs hat dem VfB Stabilität gegeben. „Es ist die Hauptsache, dass wir hinten gut stehen. Denn vorne haben wir die Qualität, um unsere Tore zu machen“, sagt Kaminski, der auch von seiner Aura her das Zeug zum Führungsspieler besitzt. Während viele andere ausländische Spieler die deutsche Sprache am liebsten umdribbeln, brachte der Verteidiger zum Deutsch-Unterricht im Clubhaus sogar seine Frau mit. Fest steht: Der aufgeschlossene Kaminski gehört in die Rubrik Musterprofi.

Die Konkurrenz beim VfB ist groß

Nicht ganz so klar ist aktuell aber, ob sich der 28-Jährige auch den Startplatz zurückerobern kann, den er im Saisonauftaktspiel gegen Hannover noch innehatte. „Das ist Profifußball. Die Konkurrenz ist groß – und das muss bei einem Verein wie dem VfB auch so sein“, sagt Kaminski, der als Linksfuß gut den linken Part in der Dreierkette besetzen könnte, wo aktuell der Rechtsfuß Pascal Stenzel spielt. Das Problem dabei: Mit Holger Badstuber scharrt ein weiterer Rekonvaleszent, Innenverteidiger und Linksfuß mit den Hufen. Und in naher Zukunft wird auch der Kapitän Marc Oliver Kempf nach seinem Kieferbruch zurückerwartet.

„Ich habe in der Vorsaison bewiesen, dass ich auch in der ersten Liga gut mithalten kann“, sagt der Pole, der seinerzeit zu Fortuna Düsseldorf ausgeliehen auf 27 Einsätze kam. Auch in Stuttgart soll nun der Durchbruch gelingen. Ob dies klappt, werden die nächsten drei Monate zeigen. Denn Profifußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft.

Lesen Sie in unserer Bildergalerie: Diese VfB-Profis hatten mit Verletzungen zu kämpfen