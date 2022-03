VfB Stuttgart Last-Minute-Transfers aus der Ukraine? Das sagt Sven Mislintat

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Fußball – etwa den Ausschluss russischer Vereine aus den laufenden europäischen Wettbewerben. Um ausländischen Spielern und Trainern, die in der Ukraine oder Russland unter Vertrag stehen, zu schützen, hat der Weltverband Fifa in der vergangenen Woche Ausnahmeregeln beschlossen.