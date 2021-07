VfB Stuttgart Lachende Gesichter beim Start in die Trainingswoche

Allen voran Florian Müller strahlte bis über beide Ohren – wurde der Neuzugang doch erst am Vormittag für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert. Bevor es für den 23-jährigen Keeper Ende Juli nach Japan geht, stand allerdings in der Cannstatter Mercedesstraße noch eine intensive Einheit mit dem neuen Torwarttrainer Steffen Krebs auf dem Programm. Und auch ein anderer Neuzugang ließ zu Wochenbeginn bereits sein Können aufblitzen: Ömer Beyaz.