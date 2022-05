Borna Sosa und Sasa Kalajdzic Kann Sven Mislintat das Duo beim VfB Stuttgart halten?

„Erstmal ist er bei uns. Und ich glaube, man hat gesehen, mit welcher Energie und Emotion – Tränen sind geflossen – er immer für uns immer gespielt hat und was für ein wichtiger Faktor er ist“, sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im SWR. Fakt sei, die Vereine, die im Moment kolportiert würden für Topspieler, zum Beispiel bei Borna Sosa der FC Barcelona und bei Sasa Kalajdzic Bayern München, zeigten, dass das, was was der VfB tue, erfolgreich sei, so Mislintat weiter. Klar sei aber auch: „Wenn diese Spieler hier eine solche Qualität entwickeln, können wir sie mit unseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht halten. Erst recht nicht, wenn wir auf Transfererlöse angewiesen sind.“