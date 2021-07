VfB Stuttgart Kandidat erhebt schwere Vorwürfe

Stuttgart - Der Steuer- und Wirtschaftsrechtler Michael Astor hat heftige öffentliche Kritik an ehemaligen Gremienmitgliedern des VfB Stuttgart geübt und ein düsteres Bild von den Vorgängen rund um die Mitgliederversammlung am Sonntag gezeichnet. Auf Twitter veröffentlichte der 40-Jährige, einer von 18 Kandidaten für den Vereinsbeirat, am Mittwoch eine lange Stellungnahme, in der er schwere Vorwürfe erhebt.