VfB Stuttgart ist dabei Diese Testspiele sind bei Sky Sport News zu sehen

Dreimal ist der BVB zu sehen, die Westfalen spielen am 5. Juli (18.45 Uhr) beim Lüner SV, am 9. Juli (16.55 Uhr) bei Dynamo Dresden sowie am 14. Juli (17.45 Uhr) beim SC Verl. Die Hessen treten ebenfalls dreimal am 2. Juli (14.15 Uhr) beim SV Nieder-Weisel, am 9. Juli (14.45 Uhr) beim Linzer ASK sowie am 23. Juli (14.55 Uhr) gegen Ajax Amsterdam an. Stuttgart empfängt am 16. Juli (14.55 Uhr) den FC Brentford.