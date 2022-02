VfB Stuttgart Individualisierter Start in die Trainingswoche

Das erste Mannschaftstraining der Woche steht am Nachmittag an. Ab 15 Uhr versammelt sich die Mannschaft in Gänze auf dem Trainingsplatz drei der Anlage am Clubzentrum. Dann wird sich auch zeigen, ob der eine oder andere Akteur noch kürzertreten muss. So verpasste beispielsweise Tanguy Coulibaly das Spiel am Wochenende gegen Frankfurt wegen einer Blessur. Definitiv nicht mit dabei sein wird der Langzeitverletzte Mo Sankoh – der junge Niederländer arbeitet nach seiner schweren Verletzung aber immerhin wieder mit ersten leichten Laufeinheiten in der Reha-Welt.