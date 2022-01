VfB Stuttgart in Marbella So lief der erste Tag im Trainingslager

Derweil beschäftigt Sportdirektor Sven Mislintat weiter der Transfermarkt. Bis kommenden Montag sind die Tore noch geöffnet, nicht auszuschließen, dass auch beim VfB Stuttgart noch etwas passiert. Marc Kempf ist trotz Wechselabsichten (Hertha BSC) mit nach Spanien gereist. Über das Wochenende tauchten zwei andere Namen in der internationalen Gerüchteküche auf: So soll der FC Chelsea an Borna Sosa interessiert sein, Galatasaray Istanbul an Orel Mangala. Doch das angebliche Interesse aus England ist noch nicht bis nach Stuttgart vorgedrungen, und Mangala wird nach unseren Informationen zumindest in diesem Winter nicht nach Istanbul wechseln. Weil Galatasaray in der Coronakrise schlicht das Geld fehlt.