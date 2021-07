VfB Stuttgart in Kitzbühel Das sagt Sven Mislintat über Erik Thommy und Philipp Klement

Nach dem Abgang von Jens Grahl zu Eintracht Frankfurt sowie der Verpflichtung von Chris Führich vom SC Paderborn beschäftigt nicht nur viele Fans vor allem die Frage nach Erik Thommy und Philipp Klement. Am Dienstag äußerte sich Sven Mislintat am Rande des Trainingslagers zu diesen Personalien. „Erik und Philipp sind Vorzeigejungs und hier total willkommen“, so der 48-Jährige. „Sie können jederzeit bleiben und haben die Chance zu spielen und sich Minuten zu erkämpfen.“