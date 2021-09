VfB Stuttgart In diesen Kneipen und Bars können Sie die Spiele live verfolgen

Stuttgart - Auch in der aktuellen Saison ist die Zahl der erlaubten Zuschauer in den Stadien aufgrund des Coronavirus weiter begrenzt. Wer die Spiele des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga deshalb am TV verfolgen, aber auch nicht alleine auf dem Sofa sitzen will, der findet in Stuttgart und der Region eine Vielzahl von Kneipen und anderen Lokalitäten, die die Spiele live übertragen.