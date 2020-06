VfB Stuttgart in der Krise Wie konnte es nur so weit kommen?

Aus unserem Plus-Angebot: Warum der VfB den Aufstieg nicht verdient hat

Mario Gomez muss sich seit Wochen mit der Joker-Rolle begnügen. Die ihm, das ist keine neue Erkenntnis, nicht auf den Leib geschneidert ist. Sein Vertreter Hamadi Al Ghaddioui agiert äußerst glücklos. Daniel Didavi trat seit seinem Blackout in Kiel (Gelb-Rote Karte) nicht wieder in Erscheinung – gegen den KSC stand er wegen Knieproblemen abermals nicht im Kader. Der Japaner Wataru Endo, seit Wochen einer der Besten, taugt schon sprachlich nicht zum Leader. Am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen fehlt er gelbgesperrt.

Im Kreislauf der immer gleichen Erklärungen

Als Kapitän wurde die Mannschaft in Karlsruhe von Pascal Stenzel angeführt, der Leihgabe vom SC Freiburg. Ein solider Vertreter seiner Zunft, aber gewiss kein mitreißender Anführer, an dem sich die jungen Spieler in dieser verfahrenen Situation aufrichten könnten. Und so präsentiert sich das schlingernde Ensemble in Weiß und Rot dann auch. Das Bemühen war ihr nach dem frühen Rückstand gegen den Abstiegskandidaten zwar nicht abzuerkennen – es stimmte jedoch abermals vorne und hinten nicht. Längst ist die Mannschaft im Kreislauf aus den immer gleichen Erklärungen gefangen. Kein Ausweg in Sicht. Lösungsansätze dringen, sofern es sie gibt, durch die Corona-Abschottung kaum nach außen. In Karlsruhe wurde nach dem Abpfiff Philipp Klement vor die Kameras geschickt – jener Klement, der zum ersten Mal seit Februar wieder in der Startelf stand.

Offiziell wird dem Eindruck einer leblosen Mannschaft ohne jegliche sportliche und hierarchische Struktur vehement widersprochen. Sportdirektor Sven Mislintat, der für die Zusammenstellung dieses Kaders verantwortlich ist, machte am Sonntagabend im SWR den großen Druck im Aufstiegskampf als Ursache für die schwachen Leistungen vieler Spieler aus. „Das Trikot ist schwer“, sagte Mislintat – und führt mit seiner Aussage doch nur wieder an den Anfang dieser Geschichte. Wer, wenn nicht die Routiniers, sollen mit dem Druck am besten umgehen können? Von den Jungen hat bislang niemand das Gegenteil bewiesen.

Jetzt noch den Schalter umzulegen, wird schwer

Die Frage drängt sich auf: Was ist in den vergangenen Wochen und Monaten schief gelaufen? Was ist kaputtgegangen? Zur Erinnerung: Der Start unter Pellegrino Matarazzo verlief tadellos. Nach der wilden Tim-Walter-Zeit sammelte die Mannschaft zu Beginn der Rückrunde mit grundsoliden Auftritten Punkte um Punkte und war vermeintlich auf Kurs. Nach dem verpatzten Neustart nach der Corona-Pause schien der Last-Minute-Sieg gegen den Hamburger SV (3:2) zum Erweckungserlebnis zu taugen.

Das trostlose 0:0 gegen Osnabrück, spätestens aber die Niederlage im Derby haben den Glauben an eine Wende zum Guten und einen erfolgreichen Endspurt aber massiv erschüttert. Drei Spiele (gegen Sandhausen, Nürnberg und Darmstadt) bleiben Zeit, den Schalter noch einmal umzulegen. Es wäre nach den jüngsten Auftritten eine Überraschung.

