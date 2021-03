VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga Trainingsstart in die Bremen-Woche

Stuttgart - Noch läuft die sogenannte Länderspielpause, mehrere VfB-Spieler sind noch mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs. Doch der Trainingsbetrieb ruht deswegen natürlich nicht. Nach einigen Tagen Pause nach dem Testspiel gegen Würzburg hat der VfB Stuttgart an diesem Dienstag das Training wieder aufgenommen. Am kommenden Ostersonntag (15.30 Uhr, Liveticker) ist der SV Werder Bremen zu Gast in Stuttgart, der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an.