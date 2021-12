VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga So lief der Start in die Trainingswoche

Gleiches widerfuhr Abwehrspieler Waldemar Anton sowie Borna Sosa. Beide sah man am Dienstag nur im Kraftraum radeln – als Teil der sogenannten individuellen Belastungssteuerung, auf die Matarazzo zu Beginn einer Trainingswoche stets Wert legt. Lilian Egloff, der nach seiner Langzeitverletzung derzeit über die zweite Mannschaft in der Regionalliga an die Profis herangeführt wird, absolvierte einen verspäteten Leistungstest, da er am Samstag noch für den VfB II am Ball war.

Die anderen Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic, Naouirou Ahamada und Enzo Millot hatten am Dienstag den Ball wieder am Fuß – allerdings als separate Trainingsgruppe auf einem Nebenplatz. Gar nicht zu sehen war neben dem an Corona erkrankten Chris Führich Daniel Didavi. Der Mittelfeldspieler fehlte aufgrund einer Erkältung.

In unserer Bildergalerie haben wir die besten Eindrücke des Dienstagstrainings festgehalten. Viel Spaß beim Durchklicken!