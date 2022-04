VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga So ist der VfB in die Trainingswoche gestartet

Mit Rückkehrer Atakan Karazor ist der VfB Stuttgart in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) gestartet. Der 25-Jährige hatte zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Berlin auf Grund einer Coronainfektion gefehlt. Er wird am Samstag wohl wieder zur Verfügung stehen – genauso wie Omar Marmoush. Der Angreifer hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen, soll aber bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.