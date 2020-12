VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga Der kurze Urlaubsplan der VfB-Profis

Für die Profis beim Aufsteiger, die sich in der Vergangenheit meist direkt nach dem letzten Pflichtspiel vor Heiligabend zum Flughafen und in den Weihnachtsurlaub verabschiedeten, ruht in diesem Jahr nur an den Feiertagen der Ball. Bereits am Sonntag, 27. Dezember, stehen individuelle Läufe auf dem Programm. Einen Tag später will Trainer Pellegrino Matarazzo seine Schützlinge wieder auf dem Trainingsplatz versammeln.