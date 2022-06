VfB Stuttgart in der Bundesliga Wo sich der VfB in der Verletzungstabelle einreiht

So wird die Verletzungstabelle ermittelt

Bei der Ermittlung dieser Tabelle stehen laut dem Portal „Fußballverletzungen.com“ die Verletzungstage im Mittelpunkt. Dies sind „die Tage, an denen ein Spieler seinem Verein wegen einer Verletzung oder Erkrankung fehlte. Entscheidend ist die Summe aller Verletzungstage, dividiert durch die Kadergröße des jeweiligen Vereins – denn natürlich haben Vereine mit größerem Kader auch mehr Verletzungstage. Heraus kommt am Ende die durchschnittliche Anzahl an Verletzungstagen pro Spieler für jedes Team.“