VfB Stuttgart in der Bundesliga So viele Punkte hatte der VfB zuletzt nach zehn Spieltagen

In dieser Saison sieht das allerdings etwas anders aus. Mit 14 Punkten aus zehn Partien – einer Zeit, bei der man die Leistungen der Teams schon in etwa einordnen kann – befindet sich der VfB Stuttgart derzeit in der oberen Tabellenhälfte. Seit 2008, also in den letzen zehn Bundesliga-Saisons, hatten die Schwaben zu diesem Zeitpunkt nur in zwei Spielzeiten mehr Punkte auf dem Konto.