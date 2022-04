VfB Stuttgart in der Bundesliga So schwer ist das VfB-Restprogramm im Vergleich zur Konkurrenz

Die Spannung steigt: Vier Spieltage sind in den kommenden Wochen zu absolvieren – spätestens dann wissen die Fans und Verantwortlichen, welche Vereine die Klasse halten und in der nächsten Saison wieder in der Fußball-Bundesliga an den Start gehen werden. Und entsprechend auch, welche Clubs absteigen und den schweren Gang in die zweite Liga antreten müssen.