VfB Stuttgart in der Bundesliga Exakte Spieltermine für Matarazzo-Team stehen fest

An diesem Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt am Main die ersten Spieltage der Saison exakt terminiert. Zumindest bis in den Herbst hinein herrscht nun für die Verantwortlichen des Vereins mit dem Brustring Klarheit ob der Bundesliga-Begegnungen. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ist indes noch nicht terminiert – schließlich müssen an diesem Samstag im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ zunächst einige Landespokalsieger ermittelt werden. So etwa auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Gewinner im September auf den VfB Stuttgart treffen wird.