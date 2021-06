VfB Stuttgart in der Bundesliga DFL veröffentlicht Spielplan – wer fordert den FC Bayern zum Saisonstart?

Frankfurt/Main - Die Europameisterschaft ist noch in vollem Gang, da rückt die Bundesliga schon wieder in den Fokus. Wenn die Deutsche Fußball Liga an diesem Freitag (12 Uhr) den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht, erhalten die Fans die Antwort auf die Frage, auf wen ihr Lieblingsverein zum Auftakt trifft. Besonders im Fokus steht natürlich Rekordmeister FC Bayern München, der seinen zehnten Titel in Serie anpeilt. Wer darf - oder muss - die Bayern im Eröffnungsspiel am 13. August fordern?