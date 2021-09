VfB Stuttgart in der Bundesliga Das sind die Teenie-Talente des VfB

In Ömer Beyaz strebt nun ein weiteres Talent in die Mannschaft. Der Türke ist soeben volljährig und damit spielberechtigt geworden. Am Sonntag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt könnte er erstmals im Kader stehen. Anlass genug, einmal die jüngsten der VfB-Talente noch einmal kurz vorzustellen. In unserer Bilderstrecke finden Sie all jene, die noch vor ihrem 20. Geburtstag stehen. Viel Spaß beim Durchklicken!