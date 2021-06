VfB Stuttgart in der Bundesliga Das ist der Spielplan für das Matarazzo-Team

In der vergangenen Spielzeit belegte der schwäbische Traditionsverein in der höchsten deutschen Spielklasse den neunten Rang. Nun steigt die Vorfreude auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Vorbereitung hierauf startet im Juli, wenn das Team von Pellegrino Matarazzo unter anderem ein Trainingslager im österreichischen Kitzbühel absolvieren wird.