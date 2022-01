VfB Stuttgart in der Bundesliga Das ist der Rückrundenspielplan der Weiß-Roten

Stuttgart - Nach dem 0:1 beim 1. FC Köln am vergangenen Sonntag überwintert der VfB Stuttgart mit 17 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Dieser Tage befindet sich die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo in einer sehr kurzen Weihnachtspause – denn schon früh im Januar wartet auf die Weiß-Roten der Auftakt in die Rückrunde.