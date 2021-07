VfB Stuttgart im Trainingslager Zeit in Kitzbühel neigt sich dem Ende

Auch Neuzugang Chris Führich war bei der Übungseinheit dabei. Der Wechsel des Offensivspielers vom SC Paderborn ist erst seit Montag fix. Bereits am Dienstag trainierte er mit seinen neuen Teamkollegen. Am Samstag endet das einwöchige Trainingslager in Kitzbühel. Auch das erste Pflichtspiel lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die erste DFB-Pokalrunde steht Anfang August an.