VfB Stuttgart im Trainingslager Wie der VfB an Feinheiten feilt

Wieder und wieder flankt Josha Vagnoman in die Mitte. Mal kommen die Hereingaben des VfB-Neuzugangs vom Hamburger SV hoch in den Strafraum, oft zischen sie aber auch flach über den Platz. Im Zentrum wartet eine ganze Reihe an Stürmern – nach und nach bereit, in den Ball hinein zu sprinten und ihn einzunetzen. Wie und wann? Dafür erhalten Sasa Kalajdzic und Co. penible Anweisungen von Individualtrainer Nate Weiss, der lautstark an den Laufwegen feilt und die Spieler auch mal am Trikot auf die gewünschte Position zieht.