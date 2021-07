VfB Stuttgart im Trainingslager Training bei Kaiserwetter in Kitzbühel

Doch auch sportlich gab es beim Club aus Cannstatt etwas zu vermelden. So präsentierte der VfB an diesem Montag in Chris Führich einen Neuzugang für die kommende Saison. Derweil ist das Trainingslager der Weiß-Roten im österreichischen Kitzbühel in vollem Gange. Auch das Wetter zeigt sich zu Wochenbeginn von seiner besten Seite.