VfB Stuttgart im Trainingslager Schrecksekunde bei Lilian Egloff

Stuttgart - Es war eine Szene, wie sie in jedem Trainingsspiel zigfach vorkommt. Ballannahme, aufdrehen, vorbeigehen – Lilian Egloff zeigte in dieser Situation, welch großes Potenzial in ihm schlummert. Daniel Didavi hatte das Nachsehen, musste den Youngster an sich vorbeiziehen lassen. Beim seinem Versuch, dies zu verhindern, verhakten sich beide ineinander. Am Ende lagen beide auf dem Boden, Didavis Knie landete auf dem Knöchel von Egloff.