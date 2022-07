VfB Stuttgart im Trainingslager Michael Meusch und der Kampf gegen den Bälleschwund

Bei jeder der öffentlichen Einheiten ist Meusch also wie ein Wachhund immer in Bereitschaft. Jedem verschossenen Ball wird nachgejagt. Meusch klettert über Zäune, kriecht unter Hecken, redet auf die Anhänger ein, die Bälle doch bitte wieder herauszurücken. Nicht immer mit Erfolg. Bisher hatte er an jedem Tag Verluste zu beklagen, alleine in den ersten beiden Tagen sind sechs Bälle spurlos verschwunden.