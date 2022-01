VfB Stuttgart im Trainingslager Der große Frust bei Sasa Kalajdzic

Marbella - Am Ende ist es Sasa Kalajdzic einfach zu viel gewesen. Der Stürmer des VfB Stuttgart hatte schon am Vormittag kräftig trainiert. Die Übungseinheit am Nachmittag verlief dann ebenfalls ziemlich intensiv. Zunächst zwar in einer Spielform auf verengtem Spielfeld, doch anschließend standen für die Fußballprofis noch Läufe auf dem Programm. Und Kalajdzic holte auch hier während der Tage im spanischen Trainingslager alles aus sich heraus, bis zum Umfallen.