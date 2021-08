VfB Stuttgart im Pokal Das jährliche Zittern am Saisonbeginn

Stuttgart - Jetzt geht die neue Saison also los – wie in jedem Jahr mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Klein gegen Groß, das ist in diesen Spielen meist das Motto, auch im Duell des VfB Stuttgart beim Regionalligisten BFC Dynamo in Berlin. „Wir wollen das Unmögliche möglich machen“, sagt BFC-Routinier Christian Beck: „Vielleicht hilft uns ja, dass wir schon im Liga-Alltag sind.“ Drei Spiele, drei Siege, so lautet die perfekte Startbilanz des Teams von Trainer Christian Benbennek.