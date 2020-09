VfB Stuttgart im DFB-Pokal Gonzalo Castro ist unser Spieler des Spiels

Noch eindrücklicher aber als Castros persönliche Leistung waren die vielen kleinen Momente, die aufzeigten, wie er seine neue Rolle auszufüllen gedenkt. Er war als einer der ersten da und munterte auf, als dem sonst so zuverlässigen Wataru Endo der katastrophale Fehlpass in der 62. Minute unterlief, den John Verhoek nicht zum Ausgleich nutzen konnte. Er coachte vor allem die jungen Kräfte um Roberto Massimo und Sasa Kalajdzic intensiv, zeigte immer wieder Laufwege an und Räume auf. Kurzum: Er agierte als verlängerter Arm des Trainers auf dem Feld und kümmerte sich um Gruppendynamik und Zusammenhalt. Deshalb ist Gonzalo Castro unser Spieler des Spiels.