VfB Stuttgart im Abstiegskampf Guido Buchwald übt Kritik an Stuttgarter Transferpolitik

Stuttgart - Der Fußball-Weltmeister und ehemalige VfB-Spieler Guido Buchwald hat nach dem wichtigen 3:2-Sieg über Borussia Mönchengladbach in der SWR-Sendung „Sport am Sonntag“ die Transferpolitik des VfB Stuttgart kritisiert. So sei der Kader des abstiegsbedrohten Bundesligisten zu groß und zu jung. „Man hat sehr viele Spieler geholt, aber im Endeffekt wären mir ein-zwei sehr, sehr gute Spieler lieber gewesen als fünf, sechs, sieben junge Spieler“, so der 61-Jährige am Sonntagabend. Zudem fehle es der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo an erfahrenen Führungsspielern – auch den Namen Gonzalo Castro nahm er dabei in den Mund. Der Vertrag mit dem Routinier lief im vergangenen Sommer aus. Er spielt nun bei Ligakonkurrent Arminia Bielefeld.