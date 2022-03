VfB Stuttgart II verliert gegen TSG Balingen Jan Ferdinand schnürt Doppelpack gegen Ex-Club

Freitag in Aalen

Für den VfB II geht damit der Kampf gegen den Abstieg weiter. Am kommenden Freitag (19 Uhr) wartet auf der Ostalb das Duell mit dem VfR Aalen, der am Freitag bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 1:2 verlor und nun auch in Abstiegsnöte kommt. Positiv aus VfB-Sicht: Kellerkind 1. FC Gießen verlor nach einer 1:0-Führung durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch mit 1:2 beim TSV Steinbach Haiger. Fahrenhorst: „Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Zone. Das scheint dem einen oder anderen immer noch nicht bewusst zu sein, obwohl wir das Tag für Tag sehr, sehr deutlich ansprechen.“