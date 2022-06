VfB Stuttgart II Testspielstart mit drei Gastspielern

Das erste geplante Testspiel beim FC Schalke 04 II fiel wegen eines Coronafalls im Team des VfB Stuttgart II aus. Nun geht die Premiere für den Fußball-Regionalligisten an diesem Freitag (18 Uhr) in Meßkirch über die Bühne. Es geht gegen den Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II. Mit 17 Feldspielern und zwei Torhütern reist das Team von Trainer Frank Fahrenhorst zu der Partie in den Landkreis Sigmaringen an.