VfB Stuttgart II So lief das Debüt von Holger Badstuber im Regionalligateam

Nächster Test am Mittwoch

Das nächste Testspiel steht an diesem Mittwoch (14 Uhr) auf dem VfB-Gelände gegen die SpVgg Greuther Fürth II an. Dann wird voraussichtlich Badstuber wieder mit dabei sein – und auch Marcel Sökler. Der Stürmer wurde nach 21 Minuten ausgewechselt. Der Verdacht auf Rippenbruch bestätigte sich nicht, der Ex-Freiberger kam mit einer Prellung davon. In der Regionalliga geht es für den VfB II am 5. September (12 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel los.

Aufstellung VfB II

Schock – Rios Alonso (75. A. Sankoh), Stein (46. Badstuber), Kober, Kleinhansl (64. Reutter) – Pasalic, Weil, Michel (72. Mistl), Zografakis – Sökler (21. Richter), Hollerbach (72. Alberico).

