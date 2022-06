VfB Stuttgart II Sehnsucht nach sorgenfreier Saison

Die Stuttgarter Kickers kämpfen am Dienstag bei Eintracht Trier erst noch um den letzten freien Platz in der Regionalliga Südwest, da hat der VfB II bereits mit der Vorbereitung auf die am 5. August beginnende neue Saison begonnen. Am Sonntag (13 Uhr) versammelt Trainer Frank Fahrenhorst sein neues Team zum ersten Training. „Wir haben ein unruhiges Jahr hinter uns und wollen eine sorgenfreie Saison spielen“, sagt der 44-Jährige. Natürlich sei wie immer das übergeordnete Ziel der letzten Ausbildungsmannschaft im Verein die individuelle Heranführung der jungen Spieler an den Profifußball, doch im Mannschaftssport möchte man auch möglichst gut in der Tabelle abschneiden.