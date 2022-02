VfB Stuttgart II schlägt FK Pirmasens Jayden Bennetts und der Schuss ins Glück

Ardestani versiebt Großchance

Zuvor hatte Pirmasens zweimal die Chance, in Führung zu gehen. Die größte Möglichkeit vergab Arman Ardestani frei vor VfB-Keeper Florian Schock (75.). Besser hatte es Pirmasens in der 53. Minute gemacht, als Leon Ampadu Wiafe zum 1:1-Ausgleich traf. Danach verlor der VfB seine Linie. „Der Kopf fängt wieder an zu rattern“, sagte Fahrenhorst und spielte auf die jüngsten Misserfolge des Teams im Tabellenkeller an.