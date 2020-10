VfB Stuttgart II Mit zwei Toren von Philipp Förster zum Kantersieg

Stuttgart – Frank Fahrenhorst blieb ganz ruhig: „Ich glaube an euch, weil ich weiß, was ihr im täglichen Training zeigt“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II in der Halbzeit seiner Mannschaft. Da stand es 0:1. Am Ende gab’s einen 6:2-Sieg gegen den Bahlinger SC und Fahrenhorst fühlte sich bestätigt. „In der ersten Halbzeit war das Spiel ja schon gut, wir haben in der Halbzeit nur an einer kleinen Stellschraube gedreht und weiter an unsere Stärke geglaubt. Die Jungs haben das dann perfekt gemacht“, freute sich der 43-Jährige.