VfB Stuttgart II Mit vier Profis, aber ohne Holger Badstuber

Stuttgart - Frank Fahrenhorst war verärgert, aber der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II verlor deshalb nicht den Blick für die Realität. „Natürlich ist es extrem bitter, wenn man in der 95. Minute den Ausgleich kassiert, aber letztendlich war das Ergebnis gegen diesen bärenstarken Gegner absolut gerecht“, sagte der 43-Jährige nach dem 2:2 (1:0) gegen Kickers Offenbach. Philipp Förster (18.) und Marco Pasalic (72.) hatten den VfB II zweimal in Führung gebracht, Malte Karbstein (67.) und Firat Serkan mit seinem Tor in der Nachspielzeit schlugen zurück.