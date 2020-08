VfB Stuttgart II mit Testspielsieg Holger Badstuber spielt beim 4:0 durch

Holger Badstuber (31) spielte diesmal 90 Minuten durch. Der Ex-Nationalspieler, der zuletzt bei Inter Miami gehandelt wurde, zeigte eine souveräne Vorstellung, brachte Ruhe ins Team und dirigierte seine Mitspieler aus dem Abwehrzentrum heraus. Der VfB II agierte gegen die Franken in einer Dreierkette. Neben Badstuber spielten Routinier Marc Stein (35) und Manuel Kober (21) in der Abwehr. Nicht mit von der Partie war Marcel Sökler (29). Der Torjäger hatte sich am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen (4:1) eine starke Rippenprellung zugezogen. Sein Einsatz beim Regionalligastart am 5. September (12.30 Uhr) daheim gegen Mitaufsteiger KSV Hessen Kassel ist fraglich. Auch Innenverteidiger Matej Maglica, der Neuzugang vom Oberligisten 1. Göppinger Sportverein, fehlte gegen Greuther Fürth II wegen Adduktorenproblemen.