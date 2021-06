VfB Stuttgart II Holger Badstuber zieht es in die Ferne

Stuttgart - Das 7:1 im letzten Saisonspiel gegen Absteiger Eintracht Stadtallendorf war letztlich nur Randnotiz. Genauso die fünf Tore von Marcel Sökler. Der VfB II hat die erste Saison nach der Rückkehr in die Regionalliga als Tabellen-Achter beendet – das ist es, was zählt nach einer langen und bewegenden Saison. In der immer wieder ein Spieler im Mittelpunkt stand, dessen Auflaufen in der vierten Liga nicht nur für ihn, sondern auch für die meisten seiner Gegenspieler etwas besonderes darstellte: Holger Badstuber.