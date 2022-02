VfB Stuttgart II Generalprobe mit Licht und Schatten

Fahrenhorst richtet nun den vollen Fokus auf den Punktspiel-Wiederbeginn am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten 1. FSV Mainz 05 II. „Wir stehen vor einer herausfordernden Situation in der Liga, aber ich bin zuversichtlich. Wir haben in den Testspielen sehr viele Chancen herausgespielt, aber auch zu viele Gegentore kassiert“, sagte der VfB-Coach. Fraglich ist gegen Mainz der Einsatz von Innenverteidiger Dominik Nothnagel, der zuletzt positiv auf Corona getestet wurde.